Veröffentlicht am 19. Juli 2021 von wwa

REGION – Waldbaden: Stressreduzierer und Stimmungsheber – Angebot der TI Neuwied beginnt an der Laubachsmühle

In Japan verordnen Ärzte ihren Patienten bereits seit geraumer Zeit eine besondere Therapie – das Waldbaden. Im Land der aufgehenden Sonnen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Wald zwar keine Wunder vollbringen kann, ihn aber mit allen Sinnen zu erleben, der Gesundheit sehr förderlich ist. Dieses Gesundheitsprogramm macht nun die Tourist Information der Stadt Neuwied Interessierten zugänglich – und zwar am Donnerstag, 29. Juli. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Parkplatz an der Laubachsmühle.

Dann begleitet ein zertifizierter Gesundheitswanderführer die Teilnehmer durch den Wald und zeigt ihnen auf Rundwegen, was Waldbaden genau bedeutet. Der Weg führt bis zum Wasserfall bei Melsbach. Spezielle Übungen leiten zu erhöhter Sinneswahrnehmung und Achtsamkeit an, dienen zur Entschleunigung. Ziel ist es, das körperliche Wohlbefinden und die emotionale Ausgeglichenheit zu fördern. Wichtig für die Teilnahme ist festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung sowie eine Flasche Wasser.

Für die rund dreistündige Tour muss man bis zum 26. Juli Tickets zum Preis von 25 Euro pro Person bei der Neuwieder Tourist-Information kaufen, Telefon 02631 802 5555, E-Mail tourist-information@neuwied.de. Die Mindesteilnehmerzahl liegt bei 10, die Maximalzahl bei 14 Personen. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html