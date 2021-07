Veröffentlicht am 19. Juli 2021 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung durch Feuer

Montagmorgen, 19. Juli 2021, haben unbekannte Täter eine Ansammlung von Sperrmüll im Wohngebiet der Ziegeleistraße in Dierdorf angezündet. Anwohner wurden durch die Geräuschentwicklung des Feuers wach und verständigten um 02:35 Uhr die Polizei. Durch das Feuer geriet eine angrenzende Hecke in Brand und ein Straßenschild wurde durch das Feuer beschädigt. Die zügig eintreffende Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei