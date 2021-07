Veröffentlicht am 18. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Ein Altenkirchener Jungunternehmer ergreift im Angesicht der verheerenden Geschehnisse in der Eifel die Initiative zur bedingungslosen Hilfe. Gründet einen Hilfsverein, versammelt Interessenten um sich und startet umgehend den ersten Hilfstransport in das betroffene Gebiet. An die Allgemeinheit richtete er seinen ganz persönlichen Aufruf um Mithilfe und Unterstützung.

Liebe Unternehmer/innen, liebe Mitbürger/innen,

die Notlage der betroffenen Menschen in der Region Ahrweiler macht mich fassungslos. Daher haben wir privatinitiativ beschlossen in Zusammenarbeit mit etablierten Hilfsorganisationen Nothilfe zu leisten.

Die Koordination übernimmt der Verein Katastrophenhilfe Rhein-Westerwald-Sieg e. V. mit Sitz in Altenkirchen mit heutiger Gründung.

Arztpraxen, Lebensmittelläden, Einzelhandel sind zerstört. Getränke und Lebensmittel sind unerreichbar. Medizinische Versorgung ist eingeschränkt. Hausstände und Kleidung sind zerstört oder nass. Es gibt keinen Strom. Straßen sind unpassierbar.

Wir benötigen in großen Mengen:

Abgepacktes Trinkwasser in Flaschen, eingeschweißte NICHT KÜHLBEDÜRFTIGE Lebensmittel des täglichen Bedarfs (Brot, Aufstrich, etc.)

Neuwertige Kleidung

Nicht rezeptpflichtige Medikamente (Pflaster, Verbandsmaterial, antiseptische Salben)

Corona-Schutzmasken

Entgegennahme der Spenden in der Kölner Straße 96 in Altenkirchen. Wenn möglich organisieren wir auch Abholung.

Kontakt unter 0177/8621186, bitte so lange anrufen bis ich dran bin, die Leitung wird hoffentlich glühen. Alternativ Antwortmails bitte an deeichel@me.com. Ich hoffe auf großen Zuspruch und bitte um Ihre Mithilfe. Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen ppa. Dennis Eichel, Vertriebsleitung

Samstag, 17. Juli 2021 startete bereits die erste Hilfsaktion.

Dennis Eichel teilte mit:

Gestern, Samstag, 17. Juli, haben wir 30 Kubikmeter Hilfsgüter mit einem Gewicht von sechs Tonnen, überwiegend Wasser und Nahrung nach Marienthal, Dernau und Ahrbrück/Brück gefahren.

Die Eindrücke vor Ort sind verheerend, Zerstörung pur. Wir konnten den Erkundungsauftrag der Leitstelle für den Ort Ahrbrück/Brück wahrnehmen und den Meldekopf des Kreises Ahrweiler auf den aktuellsten Stand bringen und somit dringend benötigte Kräfte und Material für die Brücken- und Gebäudesicherung in diese Ortschaften nachfordern.

Erst ab Montag, 19. Juli, 9 Uhr nehmen wir wieder Spenden an: Es wird aktuell keine Nahrung mehr benötigt, Wasser nur in pet Flaschen, bitte nur SORTENREIN GEPACKTE stapelfähige Ware. Kleider auch in Säcken. Vor Ort nehmen wir ab sofort auch Geldspenden gegen Spendenquittung entgegen für die direkte finanzielle Hilfe in die Orte Ahrbrück/Brück, Dernau und Marienthal.

Dennis Eichel – Katastrophenhilfe Rhein Westerwald Sieg eV

Dennis Eichel fertigte auch einige Fotos vom Katastrophengebiet an, die erschreckend die brutale Wirklichkeit zeigen.

Fotos: Dennis Eichel