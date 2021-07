Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Feuerwehr Wissen im Katastropheneinsatz

Aus der Verbandsgemeinde Wissen waren bis Freitagmorgen, 16. Juli 2021, 24 Feuerwehrleute seitens der Löschzüge Wissen und Katzwinkel im Katastropheneinsatz. Der Alarm ging am Mittwochabend ein: Extremes Hochwasser in großen Teilen der Eifel. Mit dem Tanklöschfahrzeug ging es umgehend in den Raum Ahrweiler, den die dortige Einsatzleitung für die Wissener und Katzwinkeler Kräfte vorgesehen hatte. Vor Ort ergaben sich dann furchtbare Eindrücke, so einer der Helfer am Freitagmorgen.

Doch zum Nachdenken war keine Zeit, es galt Menschenleben zu retten und dies unter sehr schwierigen Bedingungen. Dörfer sind teilweise zerstört, Bäche haben sich in reißende Ströme verwandelt. Die heimischen Feuerwehrleute arbeiteten jeweils acht Stunden lang, dann kam die Ablösung. Erste Meldungen wonach etwa 500 evakuierte Personen im Landkreis Altenkirchen, auch in Wissen, untergebracht werden sollten erwiesen sich im Nachhinein als falsch.

Noch im Laufe des Donnerstags wurde die Flagge vor dem Wissener Rathaus im Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe auf Halbmast gesetzt. (bt) Fotos 15: Bernhard Theis