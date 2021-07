Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Tore sicher verschlossen: Der Deich ist gesichert

Die Neuwieder Feuerwehr hat die Deichtore am Donnerstag Morgen geschlossen. Die Neuwieder Innenstadt kann daher weitgehend sicher vor dem drohenden Hochwasser sein. Parallel hilft die Feuerwehr der Stadt mit ihren Einheiten weiter im Katastrophengebiet an der Ahr. Gemeinsam mit den Einheiten aus mehreren Landkreisen ist auch die Neuwieder Feuerwehr mit hohen Helferzahlen in Wechselschichten im Einsatz im Kreis Ahrweiler. Parallel wird der Schutz der Bevölkerung im eigenen Einsatzgebiet in Stadt und Stadtteilen weiter aufrecht erhalten. Fotos 15: Feuerwehr Neuwied