Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sommerschule Rheinland Pfalz startet an vielen Standorten im Kreisgebiet

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden auch in diesem Jahr wieder die „Sommerschule RLP“ initiiert. In den letzten beiden Wochen der Sommerferien, vom 16. bis 27. August, jeweils von montags bis freitags wird die Sommerschule an ausgewählten Standorten jeweils drei Stunden pro Tag angeboten. Die Durchführung wird von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal sowie Abiturientinnen und Abiturienten übernommen.

Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in kleinen Kursen mit maximal zehn Teilnehmenden gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch. Das Sommerschul- Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Schulen des Kreises Altenkirchen von Klasse 1 bis 9.

Die einzelnen Angebote mit genauen Uhrzeiten und Orten können ab sofort unter der Rubrik „Ferienangebote“ auf der Seite https://ferien.bildung-rp.de eingesehen werden. Dort sind auch die entsprechenden Anmeldemöglichkeiten und Ansprechpartner hinterlegt.