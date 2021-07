Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung gratuliert zu erfolgreichen Abschlüssen Gratulation vom Chef: Landrat Dr. Peter Enders konnte kürzlich Anna Ermert, Michelle Gastall, Katharina Hermann, Elena Krah, Lea Langenbach und Milena Stühn zum Abschluss ihres dreijährigen dualen Verwaltungsstudiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV) in Mayen beglückwünschen. Ihre Abschlussurkunden mit dem akademischen Grad des „Bachelor of Arts (B. A.)“ hatten die Absolventinnen bereits an der Hochschule erhalten. Im Rahmen von drei Studienabschnitten an der Verwaltungshochschule sowie in mehreren praktischen Abschnitten erlernten sie das Rüstzeug für ihre künftigen Aufgaben. Darüber hinaus hat Esther Vogt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und Fabian Schlüter die zum Fachinformatiker. (Foto 14: Kreisverwaltung Altenkirchen)