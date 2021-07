Veröffentlicht am 17. Juli 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Gefährdung durch waghalsiges Überholmanöver auf der L 257

Donnerstagnachmittag, 15. Juli 2021, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der L 257 zwischen Bad Hönningen und Hausen zu einem waghalsigen Überholmanöver eines grauen BMW, der im Kurvenbereich einen vorausfahrenden PKW überholte und dabei einen entgegenkommenden roten PKW gefährdete, der nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Insbesondere die Fahrzeugführerin des roten PKW wird gebeten sich mit der Polizei in Linz am Rhein in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden auch weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Quelle: Polizei