Veröffentlicht am 15. Juli 2021 von wwa

HASSLOCH – Vermisst jemand vier Emus?

Nicht schlecht staunte eine 36jährige Frau, als ihr am Dienstagnachmittag, 13. Juli 2021, gegen 16 Uhr in einem Waldstück nahe der K 14 plötzlich vier Emus begegneten. Es waren vier Jungtiere, die irgendwo ausgebüchst sein mussten. Polizei und Ordnungsamt konnten keine Emu-Besitzer ausmachen. Falls jemand vier Emus vermisst, kann er sich mit dem Tierheim in Haßloch in Verbindung setzen. Quelle und Fotos: Polizei