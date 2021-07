Veröffentlicht am 15. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Feuerwehr schließt Deichtore – Feuerwehr an mehreren Fronten gefordert

Die Neuwieder Feuerwehr hat aktuell an mehreren Fronten zu kämpfen: Einerseits hat sie mehrere Einheiten zur Unterstützung in das vom Starkregen betroffene Gebiet im Kreis Ahrweiler aufgeboten, andererseits schließt die Feuerwehr Neuwied am Donnerstagmorgen die Deichtore in der Schlossstraße, der Pfarrstraße sowie der Marktstraße. Der Pegelstand des Rheins beträgt aktuell 549 cm in Neuwied, erwartet wird ein Wasserstand am 17. Juli von rund 750 cm. „Wir müssen vermeiden, dass wir auch in Neuwied Überschwemmungen erleben“, so ein Feuerwehrsprecher. In der Nacht zum Donnerstag war im Stadtteil Oberbieber auf dem Wingertsberg eine Stromleitung mit Mast um- und auf die einzige Zufahrtsstraße gestürzt, sodass dort die Feuerwehr gemeinsam mit den Stadtwerken die gefährliche Situation bereinigen musste. Foto 10: Feuerwehr Neuwied

Foto: In Teilen Handarbeit: Zum Schließen der Deichtore werden auch die Hände der Neuwieder Feuerwehrleute gebraucht.