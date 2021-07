Veröffentlicht am 15. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Auftakt gelungen – Sinfonisches Blasorchester des Kreismusikverbandes beginnt Probenphase

Das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V. hat am Wochenende seine Probenarbeit begonnen. Das war der Auftakt zur Neugründung des Orchesters. Fast 50 Musikerinnen und Musiker aus 17 Mitgliedsvereinen haben sich unter Leitung der Kreisdirigentin Nadine Reuber zu diesem Klangkörper zusammengefunden.

Unter der Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln war der Knappensaal in Herdorf gerade groß genug für die Probenarbeit des Orchesters. Den Musikerinnen und Musikern war eine enorme Spielfreude anzumerken. Nach der langen Corona-Pause waren alle hoch erfreut und motiviert, endlich wieder gemeinsam zu musizieren. Von Röhrenglocken über Gong und Amboss bis hin zu Fagott, Bass- und Contrabassklarinette finden sich alle Blasinstrumente im Orchester.

Ziel der Probenarbeit ist das Neugründungskonzert am 05. September um 17. Uhr in der Stadthalle in Betzdorf. Dieses Konzert ist der Auftakt zu einer hoffentlich langen und erfolgreichen Konzertreihe. Auch im organisatorischen Umfeld des Orchesters hat sich in den letzten Wochen einiges getan. So hat das Orchester sein eigenes Logo. Dementsprechend wurden Plakate und Flyer entworfen.

Auch die Eintrittskarten sind bereits gedruckt. Sie können zum Preis von 10,-€ VVK und 12,-€ AK erworben werden. Die Karten gibt es ab sofort bei allen Musiker/innen des Orchesters, bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes sowie auf der Homepage (www.kmv-altenkirchen.de) des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V.

Da die Anzahl der Konzertplätze auf 350 Besucher beschränkt ist, macht die Vorbestellung und der Erwerb im Vorverkauf Sinn, da es nicht gewährleistet werden kann, dass an der Abendkasse noch Karten vorrätig sind. Der Vorstand des Kreismusikverbandes, die Kreisdirigentin und alle Musikanten des Orchesters freuen sich riesig auf das Konzert im September. Fotos 09: