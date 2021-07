Veröffentlicht am 15. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Feuerwehr hilft im Landkreis Ahrweiler

Einheiten der Neuwieder Feuerwehr sind gemeinsam mit weiteren Einheiten am Mittwochabend aus dem Landkreis Neuwied nach Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgebrochen. Sie unterstützen im Rahmen der Bereitschaft von Feuerwehren und Katastrophenschutzeinheiten aus den vier Landkreisen Neuwied, Rhein-Lahn, Westerwald und Altenkirchen die dortigen Einsatzkräfte bei der Bewältigung zahlreicher Schäden nach dem Starkregen der zurückliegenden Stunden. Mit gut 30 Fahrzeugen und rund 130 Einsatzkräften sind die Einheiten aus den vier Landkreisen im Einsatz. Die Kommunikation mit der örtlichen Einsatzleitung und die Abwicklung von verschiedenen Einsätzen gehören zu ihren Aufgaben. So musste ein Einsatzleitungsbereich aufgebaut, Wohnhäuser mit Einsturzgefahr evakuiert und zwei Brände in Wohnhäusern nach Explosionen bekämpft werden. Außerdem mussten bei einbrechender Nacht auch Unterkünfte für eingesetzte Kräfte und Ablösungen organisiert werden. Die Feuerwehr der Stadt Neuwied wird außerdem am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr die Deichtore am Rheinufer der Neuwieder Innenstadt schließen, da die Hochwasservoraussagen auch hier kritische Höhen angekündigt haben.