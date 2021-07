Veröffentlicht am 14. Juli 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Fünf Neuinfektionen seit Montag – Inzidenz jetzt bei 4,7 – Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Mittwoch, 14. Juli, 14.45 Uhr

Am Mittwoch ist die Gesamtzahl aller seit Pandemie-Beginn nachgewiesenen Fälle im Kreis um fünf Fälle auf 4.937 gestiegen. Als genesen gelten 4.829 Menschen, kreisweit sind aktuell sieben Personen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Derzeit wird eine Person der aktuell Infizierten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz auf 4,7. Der Landeswert liegt gemäß LUA bei 9,3. Die Kontakte der von den neuen Infektionen Betroffenen lassen sich laut Kreisgesundheitsamt gut eingrenzen.

Landesimpfdokumentation legt neue Zahlen vor:

In der laufenden Woche hat die Impfdokumentation des Landes Rheinland-Pfalz erneut eine statistische Auswertung des kompletten Impfgeschehens für die Landkreise vorgelegt. Demnach wurden zum Stichtag 12. Juli im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen insgesamt 55.101 Impfungen durchgeführt. 30.901 Personen erhielten bis zu diesem Stichtag ihre Erstimpfung, 24.200 beide Impfungen. Insgesamt wurden durch die Terminvergabe des Landes 54.844 Terminpaare vergeben, in dieser Zahl sind auch Termine enthalten, die für die nächsten Wochen festgelegt sind. Auf der Warteliste für das Wissener Impfzentrum stehen gemäß Auflistung der Landesimpfdokumentation noch 40 Personen, denen noch kein Termin zugeteilt wurde.

Die per 12. Juli getätigten Impfungen bei Haus- und Fachärzten gibt die Impfdokumentation mit 30.835 Erst- und 26.696 Zweitimpfungen an. Für Senioren- und Pflegeheime, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und andere Einrichtungen kommt man auf eine Summe von 5.114 Erst- und 4.434 Zweitimpfungen. Insgesamt ermittelt die Landesimpfdokumentation für den Kreis Altenkirchen eine Quote von 61,38 Prozent bei den Erstimpfungen und 50,75 Prozent bei den Zweitimpfungen, wobei sie hier ausschließlich den Bevölkerungsanteil im Alter ab 18 Jahren betrachtet. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Impfungen durch Betriebsärzte derzeit nicht komplett verzeichnet sind.

Corona-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche:

Grundsätzlich ist durch die Zulassung eines ersten Impfstoffs das Impfen von Kindern und Jugendlichen möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt dies für 12- bis 17-Jährige mit besonderem Risiko. Darüber hinaus ist eine Impfung auf persönlichen Wunsch möglich, jedoch ist hier ein ärztliches Beratungsgespräch notwendig. Hierzu hat die Landesregierung am Dienstag wie folgt informiert: „Sollten impfwillige Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte nicht innerhalb von zwei Wochen einen Impftermin in einer Kinderarztpraxis ihres Vertrauens bekommen können, wird die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ab Montag, 19. Juli 2021, versuchen, bei der Terminvermittlung über ihren Patientenservice 116117 behilflich zu sein. Für eine Vermittlung über die Nummer 116117 ist es notwendig, erstens eine Kinderarztpraxis zu benennen, die den Impfwunsch abgelehnt hat, und zweitens die persönlichen Daten der Impfwilligen zur Vermittlung an eine Kinderarztpraxis mitzuteilen.“

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.937

Veränderung zum 12. Juli: +5

Aktuell Infizierte: 7

Geheilte: 4.829

Verstorbene: 101

in stationärer Behandlung: 1

7-Tage-Inzidenz: 4,7

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.459/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 999/+1

Daaden-Herdorf: 558

Hamm: 564

Kirchen: 722

Wissen: 635