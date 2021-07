Veröffentlicht am 13. Juli 2021 von wwa

MITTELHOF – Erstkommunion im Mittelhof

Nachdem schon vor Wochenfrist einige Kinder das Fest ihrer Erstkommunion in der Kirche „Kreuzerhöhung“ Wissen gefeiert hatten, waren am Samstag die Kinder von Mittelhof an der Reihe. Unter Begleitung einer Abordnung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen zogen die Kommunikanten in die Kirche „St. Marien“ ein. Pastor Martin Kürten konzelebrierte den festlichen Gottesdienst. Bezugnehmend auf das Kirchenfenster, welches den guten Hirten zeigt, erarbeitete er in seiner Predigt gemeinsam mit den zwei Mädchen und vier Jungen, was dieser für uns Mädchen bedeutet.

Wie der Hirte liebevoll für seine Herde sorgt, so nimmt sich auch Jesus der Menschen an. Auch wenn eines verloren geht, sucht er so lange nach ihm, bis er es findet. Der gute Hirte ist eben immer für die Menschen da. Mit diesen Bildern im Herzen empfingen David Blum, Philipp Kölzer, Mia Rödder, Max Stricker, Pia Wolff und Fynn Wucher zum ersten Mal die Hl. Kommunion. Es war ein sehr feierlicher Gottesdienst, der von Organist Egon Greb sowie den Sängern Alfred Solbach und Michael Kostka musikalisch begleitet wurde. Unter Glockengeläut nahmen die Eltern und Verwandten anschließend die Kommunionkinder vor der Kirche in Empfang. (bt) Fotos: Bernhard Theis