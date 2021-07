Veröffentlicht am 13. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – AfD fordert mehr Bäume für Neuwied und mehr Transparenz in der Kommunalpolitik – AfD bringt zwei Anträge im Stadtrat ein

Die Fraktion der AfD bringt in der kommenden Sitzung des Stadtrates einen Antrag zur Abstimmung, der zu mehr Transparenz in der Kommunalpolitik führen soll. Konkret möchte die AfD, dass zukünftig das Abstimmungsverhalten der Fraktionen zu den getroffenen Beschlüssen in der Niederschrift dokumentiert wird und so für alle Bürgerinnen und Bürger im Bürgerinformationssystem der Stadt abrufbar ist.

„Transparenz ist ein Kernbestandteil von Demokratie und sollte zuallererst für Verwaltung und Politik verbindlich sein.“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Partei Renè Bringezu. Weiter bringt die Partei einen Antrag ein, der den Titel „Geburtsbäume für Neuwieder Kinder“ trägt. Die AfD will die Stadtverwaltung prüfen lassen welches jährliche Budget veranschlagt werden muss, um „frischgebackenen Eltern“ einen Geburtsbaum kostenfrei zu Verfügung zu stellen und ob dafür Fördermittel akquiriert werden können.

„Bäume absorbieren Unmengen an CO2 und einen Baum pflanzen kann jeder! Jeder einzelne Baum trägt real zur Verbesserung des Klimas bei und kann uns Zeit verschaffen.“, verdeutlicht Bringezu.