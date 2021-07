Veröffentlicht am 12. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisfeuerwehrverband bildet Motorsägenführer aus

Bei der Bewältigung ihrer vielfachen Aufgaben ist es für die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Kreisgebiet oft erforderlich, eine Motorsäge einzusetzen, sei es bei Unwettereinsätzen oder auch bei Bränden. Zur Vermeidung von Unfällen bei der gefährlichen Arbeit, fordert die Unfallkasse Rheinland-Pfalz auch von den ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr besondere Nachweise über Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit der Motorsäge.

Aus diesem Grund veranstaltete der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen am vergangenen Wochenende, unter der fachkundiger Regie spezielle ausgebildete Instruktoren eine entsprechende Ausbildung statt. Insgesamt 14 Kameraden aus den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Kirchen und Wissen nahmen teil.

Zur Begrüßung durch Wehrführer Niclas Brato und Verbandsvorsitzenden Volker Hain versammelte man sich im Feuerwehrgerätehaus Betzdorf. Im Vorfeld wurden alle Teilnehmer auf Corona getestet. Am ersten Ausbildungstag wurden zunächst allgemeine Grundkenntnisse über Aufbau, Funktion und Instandhaltung der Motorsäge, ebenso wie Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitseinrichtungen im Feuerwehrgerätehaus Betzdorf behandelt.

Im praktischen Teil der Ausbildung am zweiten Tag, der in einem Waldstück in Grünebach stattfand, wurde der Umgang mit der Motorsäge, deren Instandhaltung und das Schneiden von Holz, das unter Spannung liegt, geübt. Jeder der Teilnehmer fällte dabei min. 1 Baum und übte sich an dem kreiseigenen Holzspannungssimulator des Kreisverbandes.

Vor Ort machte sich Hain ein Bild vom Ausbildungsgeschehen und bedankte sich bei den drei Instruktoren Daniel Richter (Fw Niederfischbach), Michael Klöckner (Fw Steinebach) und Matthias Krömer (Fw Wissen) für das gezeigte Engagement sowie bei den Teilnehmern für das Interesse und die regen Fachdiskussionen. Für Einsätze und Übungen wünschte er stets umsichtiges und unfallfreies Arbeiten mit der Motorsäge. (voha) Fotos: Kfwv