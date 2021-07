Veröffentlicht am 12. Juli 2021 von wwa

KOBLENZ – Unfall auf der A 61 – Neun Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Am Sonntagnachmittag, 11. Juli 2021, wurde der Autobahnpolizei Mendig gegen 16 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine größere Aluschiene / Auffahrrampe auf der A 61, in Fahrtrichtung Süden, in Höhe der Tank- und Rastanlage Brohltal-West gemeldet. Nachfolgend fuhren neun Fahrzeuge über diesen Gegenstand, sodass insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich entstand.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Daher bittet die Autobahnpolizei Mendig Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter 02652-97950 bzw. per Email pastmendig@polizei.rlp.de oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Quelle: Polizei