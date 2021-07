Veröffentlicht am 12. Juli 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Körperverletzung an einem jugendlichen Fahrradfahrer

Am Samstagabend, 10. Juli 2021, gegen 18:40 Uhr kam es in Bad Hönningen, in der Unterführung „Bärenloch“ zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen. Der fuhr in Begleitung eines Freundes auf seinem Fahrrad in die Unterführung ein. Dort kam ihnen ein Mann entgegen, der die beiden unmittelbar aufforderte abzusteigen und die Fahrräder zu schieben. Dazu stoppte er den Jugendlichen und stellte sich ihm in den Weg. Anschließend packte er ihn am Hals und drückte ihn gegen eine Wand.

In seiner Panik biss der Junge den Mann in die Hand, woraufhin der sein Opfer noch gegen den Hinterkopf schlug. Anschließend ließ der unbekannte Täter von dem Jungen ab und setzte seinen Weg in Richtung Bärenplatz fort. Der Junge wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der unbekannte Angreifer wurde wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, mittlere Statur, dunkelblonde Haare, Brillenträger. Er trug ein hellblaues Hemd und eine hellbraune Hose. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei