Veröffentlicht am 12. Juli 2021 von wwa

NIEDERBIEBER – Die SPD Niederbieber-Segendorf zu Gast bei Fischzucht Weller

Die SPD Niederbieber-Segendorf war zu Besuch bei ihrem Genossen Burkhard Weller. Viele Interessierte haben bereits die Außengastronomie des Fisch-Spezialitäten-Restaurant „La Mer“ und das Gelände mit den Teichanlagen, der Fischhalle und dem Verwaltungsgebäude in Augenschein genommen. Burkhard Weller freute sich sichtlich über den Besuch seiner Genossinnen und Genossen und berichtete ausführlich über die Erneuerungen und Investitionen in seinem Unternehmen.

So wurde im Aquarium des „La Mer“ eine neue Korallenlandschaft angelegt und auch der Außenbereich der Gastronomie wurde mit Liebe zum Detail umgestaltet. Mit der Suche nach neuen Holzgarnituren für draußen fing alles an, berichtet Burkhard Weller. Das Ergebnis, mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mitarbeitenden, ist das ansprechende Restaurant im Außenbereich, in dem die Elemente Wasser und Feuer im Vordergrund stehen.

Beim anschließenden Rundgang konnten sich die Anwesenden von zukunftsweisenden Investitionen auf dem gesamten Gelände, wie beispielsweise die neue Photovoltaik-Anlage, überzeugen. Jetzt steht noch die Erneuerung des Verwaltungsgebäudes der stets anwachsenden Anzahl der Mitarbeitenden an. Burkhard Weller berichtete mit Herzblut von den Neuerungen und die Genossinnen und Genossen freuen sich über die überaus positive Entwicklung des traditionellen ortansässigen Unternehmens.

Foto 04: Mitglieder des SPD-Ortsvereins Niederbieber-Segendorf