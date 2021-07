Veröffentlicht am 12. Juli 2021 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht am Samstagvormittag in Mudersbach

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagvormittag, 10. Juli 2021, um 10:20 Uhr in Mudersbach. Ein Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Birken als er einem entgegenkommenden weißen Transporter ausweichen musste, da dieser weit auf seine Fahrspur gefahren sei. Im Anschluss daran stieß er mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante, wodurch ein Sachschaden von etwa 800 Euro an beiden Reifen verursacht wurde. Weitere Hinweise in Bezug auf den Unfallverursacher sind nicht gegeben. Quelle: Polizei