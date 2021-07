Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an PKW in Betzdorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. auf 11. Juli 2021, zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines in der Arrenbrechtstraße in Betzdorf abgestellten PKW’s. Zu erkennen war die Zahl 2, ein Herz sowie die Buchstaben E, A, D. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 600 Euro. Quelle: Polizei