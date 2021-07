Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht am Samstag in Betzdorf

Samstagmittag, 10. Juli 2021, gegen 12:00 Uhr stellte eine Frau einen Schaden an ihrem in der Hermann-Hesse-Straße in Betzdorf abgestellten Fahrzeug fest. Auffällig waren blaue Lackspuren. Kurz zuvor konnte ein Zeuge einen blauen Transporter in der Straße feststellen, der als Unfallverursacher in Frage kommen könnte. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und informierte die Polizei. Durch die Beamten konnten im Rahmen der anschließenden Kontrolle des blauen Transporters korrespondierende Schäden festgestellt werden. Für den Verkehrsunfall an sich gibt es bislang jedoch keine Zeugen. Weiterhin konnte erkannt werden, dass der Transporter mit Metall- und Elektroschrott beladen war. Der Fahrzeugführer konnte keine Reisegewerbekarte sowie Genehmigung der Kreisverwaltung vorzeigen. Der Schrott musste sodann beim Abfallwirtschaftsbetrieb AK, Deponie Nauroth, abgeladen werden. Quelle: Polizei