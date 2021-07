Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 09. auf 10. Juli 2021, wurde die Polizei Betzdorf gegen 01:00 Uhr durch einen Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass direkt am Fußgängerüberweg Sandersgarten/Friedrichstraße in Betzdorf ein PKW stehe und bereits mit der Vorderachse über der Treppe hänge. Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Kontrolle an, dass ihn sein Navigationsgerät auf unerklärliche Weise über diese Route geleitet habe. Durch die Beamten konnte jedoch starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug heraus wahrgenommen werden, sodass bei dem Fahrzeugführer ein entsprechender Test durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,58 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.