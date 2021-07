Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

ASBACH – Sachbeschädigung an PKW in Asbach

In der Nacht von Freitag, 09. auf Samstag, 10. Juli 2021, haben unbekannte Täter einen PKW in der Ortslage Asbach beschädigt. Es wurde, vermutlich in den frühen Morgenstunden, der, an der Straße abgestellte, PKW durch den oder die Täter zerkratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei