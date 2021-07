Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

BENDORF – Ladendiebstahl im dm Bendorf

Freitagmittag, 09. Juli 2021, kam es gegen 14.10 Uhr in der dm Filiale in Bendorf zu einem Ladendiebstahl durch eine unbekannte Beschuldigte. Sie wurde von einer Kundin dabei beobachtet, wie sie mehrere Babynahrungsartikel in einer größeren blau-grauen Tasche verstaute und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Die Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre; schlank; dunkle Haare, zu einem Dutt gebunden; Jeansjacke; Jeanshose; auffälliges pinkes Haarband. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte sie nicht mehr angetroffen werden. Quelle: Polizei