Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

BERLIN – ALTENKIRCHEN – „ZukunftsMUT“ hat Vereine im Blick, die sich für Kinder, Jugendliche und Familien engagieren – Erwin Rüddel empfiehlt Förderprogramm auch im Landkreis Altenkirchen

„Vereine und Organisationen im Landkreis Altenkirchen sollten sich am Förderprogramm ‚ZukunftsMUT‘ der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt für Kinder, Jugendliche und Familien beteiligen“, empfiehlt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in der Zeit der Corona-Pandemie wahre Größe gezeigt haben. „Sie haben auf Freizeitaktivitäten in ihren Vereinen verzichtet, den Kontakt zu Gleichaltrigen in den digitalen Raum verlagert sowie Geduld und Verständnis für die pandemiebedingten Einschränkungen gezeigt“, konkretisiert Rüddel.

Mit dem Programm, darauf weist der Christdemokrat weiter hin, will der Staat Danke sagen für den persönlichen Einsatz, den junge Menschen solidarisch geleistet haben. Gleichzeitig sollen Perspektiven für die Zeit nach Corona und neue Wege eröffnet werden.

In den Verhandlungen zum Aktionsprogramm der Bundesregierung „Aufholen nach Corona“ konnte erreicht werden, dass die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) zusätzliche 30 Millionen Euro an Programmmitteln für die Jahre 2021 und 2022 erhält. Das Programm startet am 15. Juli 2021!

„Damit sollen bis Ende 2022 Projekte von gemeinnützigen, vorrangig ehrenamtlich getragenen Organisationen unterstützt werden, die sich in besonderem Maße für Kinder Jugendliche und Familien einsetzen. Dazu ist ein neues Förderprogramm von der DSEE konzipiert worden“, ergänzt der heimische Bundestagsabgeordnete.

„ZukunftsMUT“ unterstützt Engagement und Ehrenamt in strukturschwachen und ländlichen Regionen sowie innovative Bildungs-, Gesundheits-, Lern- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien. Gefördert werden Projekte in drei Handlungsfeldern.

Beim Handlungsfeld A geht es um die Strukturstärkung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt für Kinder und Jugendliche in strukturschwachen und ländlichen Regionen.

Das Handlungsfeld B hat die Stärkung von Innovationen zum Aufholen pandemiebedingter Rückstände bei Kindern, Jugendlichen und Familien im Fokus.

Das Handlungsfeld C betrifft die Unterstützung bei der Verbreitung sozialer Innovationen.

„In Gesprächen habe ich mehrfach erfahren, dass da auch Handlungsbedarf im Landkreis Altenkirchen besteht. Deshalb kann ich nur empfehlen sich am Förderprogramm ‚ZukunftsMUT‘ zu beteiligen“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Ausführliche Informationen zum Programm „ZukunftsMUT“ sowie die Förderrichtlinie sind auf der Webseite der DSEE unter www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/zukunftsmut/ abrufbar. Anträge zum Förderprogramm „ZukunftsMUT“ können ab 15. Juli 2021 über das digitale Antragssystem der DSEE eingereicht werden. Antragsschluss ist der 15. August 2021.