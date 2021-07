Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

MAINZ – Corona bremst Grippe aus

Die Grippewelle ist in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bisher komplett ausgefallen. Das zeigt eine Auswertung der BARMER. Die Krankenkasse hat dafür die Krankschreibungen der bei ihr versicherten Erwerbstätigen ausgewertet. „Die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor Corona haben offensichtlich das Risiko für eine Grippe-Infektion deutlich gesenkt. Eine zusätzliche Grippewelle wie zu Beginn des Jahres 2018 wäre für das Gesundheitswesen eine extreme Herausforderung gewesen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Kaum Krankschreibungen wegen Grippe

In der ersten Hälfte des Jahres 2018 hatte die BARMER unter den bei ihr versicherten Beschäftigten mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz in der Spitze über 1.700 Grippe-Krankschreibungen pro Woche registriert. Höchstens zwischen 400 und knapp 500 Grippe-Krankschreibungen wöchentlich waren es je in den ersten Hälften der beiden Folgejahre. Von Januar bis Mai dieses Jahres zählte die BARMER dagegen maximal 41 Grippe-Krankmeldungen pro Woche unter den bei ihr versicherten Erwerbstätigen aus Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Krankschreibungen wegen Covid-19 bei BARMER-versicherten Beschäftigten aus dem Bundesland pendelte im gleichen Zeitraum zwischen rund 400 und 700.

Zahl der Atemwegserkrankungen insgesamt gering

Laut BARMER-Analyse ist auch die Zahl der Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen abseits von Grippe und Covid-19 bisher niedrig. Wegen anderer Atemwegserkrankungen wie Bronchitis oder Lungenentzündung gingen bei der Krankenkasse von Januar bis Mai dieses Jahres in der Spitze nur etwas mehr als 1.500 Krankmeldungen pro Woche von BARMER-versicherten Erwerbstätigen aus Rheinland-Pfalz ein. In der ersten Hälfte des Jahres 2018 waren es mit knapp 9.500 über sechsmal so viele. „Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bleibt wichtig. Es gilt, eine vierte Corona-Welle zu vermeiden“, sagt Kleis.