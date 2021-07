Veröffentlicht am 11. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Hellere Asphaltdecken auf Straßen in der Stadt Neuwied

Die SPD-Fraktion hat für die kommende Juli-Sitzung des Stadtrates einen Antrag eingereicht, mit dem sie bei zukünftigen Asphaltierungen für Straßen im Zuständigkeitsgebiet der Stadt Neuwied eine hellere Oberfläche erreichen möchte.

Hintergrund ist dabei, dass damit den klimatischen Veränderungen Rechnung getragen sowie eine Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erreicht werden soll. Wie Stadtrat Christian Scheidgen für die SPD ausführt, könne dies entweder mit einer hellen Absandung oder der Beimischung von hellem Gestein, wie beispielsweise Quarzkies, geschehen und erläutert: „Den durch die Klimaveränderung hervorgerufenen höheren Temperaturen können wir durch einen helleren Straßenbelag trotzen und diese somit in der gesamten Stadt spürbar senken. Die Reflektion der Sonne durch die Straßenbeläge und die damit verbundenen hohen Temperaturen können durch helle Absandungen reduziert werden. Die Straßen unserer Stadt Neuwied heizen sich nicht so schnell auf. Dies kann auch dazu beitragen, dass insgesamt weniger Klimatisierung notwendig wird, was sich ressourcenschonend auf unser aller Energieverwendung auswirkt. Zudem wird die Intensität der benötigten Leuchtmittel für die Straßenbeläge reduziert. Dadurch verbessert sich zusätzlich die Sicherheit auf den Straßen, da ein höherer Kontrast, besonders in der Dämmerung oder Nacht, entsteht – Menschen und Hindernisse sind besser und früher erkennbar. Durch die Beimischung oder Absandung von andersfarbigem Gestein entstehen nicht zuletzt neue gestalterische Möglichkeiten, welche auch langlebiger als ein reiner Farbauftrag sind“, legt Scheidgen dar.

SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz hofft auf breite Unterstützung für den Antrag und bewertet ihn als richtige Initiative: „Mit diesem Antrag können wir mit wenig Aufwand sowohl etwas für den Klima- und Umweltschutz als auch für die Sicherheit aller verkehrsteilnehmenden Personen unserer Stadt tun. Hellere Asphaltdecken auf den Neuwieder Straßen können einen wertvollen Beitrag zu diesen Belangen leisten.“

Foto 08: „Der Kontrast von dunklen und hellen Asphaltdecken ist beispielsweise als Teil-Asphaltierung in einer der Zufahrten aus Richtung Gladbach kommend auf der Zufahrt zum Torneyer Kreisel zu sehen. Die SPD-Stadtratsfraktion würde diese helleren Oberflächen gerne bei neuen Belägen für städtische Straßen ausweiten.“