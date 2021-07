Veröffentlicht am 10. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Kooperation: Big House und DRK suchen Freiwillige – Attraktive Stelle eröffnet Chancen für die Zukunft

Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz bietet ab September eine Stelle im Freiwilligendienst im Big House an, dem Jugendzentrum der Stadt Neuwied. Engagierte junge Menschen bekommen dort die Möglichkeit, ein pädagogisch orientiertes Berufsfeld kennenzulernen und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen ab 18 Jahren. Voraussetzungen sind das Interesse daran, Kinder und Jugendliche zu begleiten und zu fördern, Zuverlässigkeit und Freude an der Zusammenarbeit im Team und organisatorisches Verständnis. Im Jugendzentrum können Freiwillige interessante Projekte und Angebote für Kinder und Jugendliche planen und durchführen. Kern des Angebots ist der Offene Treff, ein niedrigschwelliges Kontakt- und Freizeitangebot mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Dieser wird von einem Team aus Hauptamtlichen und Freiwilligen begleitet. Zusätzlich haben Freiwillige die Chance, bei Sport-, Kreativ- und Ferienangeboten, bei Ausflügen sowie bei abendlichen Kulturveranstaltungen ihr organisatorisches und pädagogisches Wissen zu erweitern.

Während ihres Dienstes sind die Freiwilligen sozial- und haftpflichtversichert, sie erhalten ein monatliches Taschengeld. In Bildungsseminaren tauschen sie sich über ihre Erfahrungen in den Einsatzstellen aus und erarbeiten in der Gruppe selbst gewählte gesellschaftspolitische Themen.

Das Bewerben ist einfach – und zwar online über www.freiwilligendienste-rlp.de. Nähere Informationen zum konkreten Einsatzbereich gibt es bei Anna Sander unter Telefon 02631 802 734, E-Mail asander@stadt-neuwied.de. Foto 09: