NEUWIED – DEICHKINDER gestalten die Zukunft – Sommerakademie zum Thema Nachhaltigkeit und Stadtkultur in Neuwied

Unter dem Titel „Deichkinder“ organisiert die Künstlergruppe NUANS eine Sommerakademie auf dem Deich in Neuwied. Gemeinsam mit seinen Berliner Kolleginnen Anna Heidenhain und Hugo Holger Schneider arbeitet der Neuwieder Künstler Elmar Hermann seit über zehn Jahren unter dem Namen NUANS an diversen Projekten rund um die Welt. Ein Musical in Mumbai, eine Künstlerresidenz in Istanbul, ein Konzert in New York, die Gruppe NUANS findet für jeden Ort das passende Format. In Neuwied sind die drei Künstler von dem Hochwasserdeich angetan, der die Stadt vor regelmäßigen Überflutungen schützt. Gemeinsam werden sie mit Schüler aus unterschiedlichen Neuwieder Schulen Fragen einer nachhaltigen Stadt-Gestaltung diskutieren. Zusammen sollen kreative Lösungen, Denkansätze und Ideen gesucht, entwickelt und visualisiert werden.

Infolge verheerender Hochwasser wurde in Neuwied von 1928 bis 1931 eine 7,5 Kilometer lange Deichanlage entlang des Rheins und der Wied gebaut. Das ehemalige Restaurant „Deichkrone“, befindet sich mitten auf der mit Sandstein verkleideten Deichmauer. Zur Zeit steht das Gebäude leer und soll ein neues Nutzungskonzept erhalten. Aus der Deichkrone soll ein „Zentrum zur Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Urbanität in Mitteleuropa“ werden.

Die NUANS Sommerakademie ist als Vorläufer dieser Planung konzipiert und soll innovative gestalterische Ideen zum Thema Nachhaltigkeit in der Stadtöffentlichkeit präsentieren. Hierfür wird der gesamte Deichabschnitt zwischen Deichkrone und Stadtgalerie für künstlerische Interventionen von Teilnehmern der Sommerakademie genutzt.

Das Projekt richtet sich an Schüler*Innen der zahlreichen Neuwieder Schulen. Mit einer Gruppe von ca. 20 Teilnehmenden wird NUANS im Anschluss einer digitalen Vorbereitungsphase die geplanten künstlerischen Workshops direkt am Deich durchführen. Auf einer Vernissage am Samstagabend werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Auch am Sonntag besteht die Möglichkeit mit allen Beteiligten über die behandelten Themen und Arbeiten zu diskutieren. Wer sich für die Teilnahme interessiert, meldet sich bis 10. Juli unter der Email info@nuans.online mit einer kurzen Erklärung, warum er oder sie gern bei der Sommerakademie mitmachen möchte. Weitere Informationen auf im Internet auf www.nuans.online. Foto 08:

NUANS Sommerakademie, 16.-22. August 2021

Digitale Vorbereitung: ab Ende Juli / Anfang August

Workshops: Montag 16.08. – Samstag 21.08. jeweils von 10 – 18 Uhr

Vernissage: Samstag 21.08. ab 18 Uhr

Ausstellung: Sonntag 22.08. 10 – 18 Uhr