NEUWIED – KiJub legt Gewaltpräventionsprogramm vor – Angebote der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied

Kinder vorzubereiten auf die Herausforderungen, die das (Schul)Leben mit sich bringt, und ihnen Lösungen für Probleme an die Hand zu geben: Dafür gibt es das mehrere Punkte umfassende Gewaltpräventionsprogramm der städtischen Kinder- und Jugendförderung.

„Clever im Netz“ ist ein Anti-Cybermobbing-Training für Jungen und Mädchen von 11 bis 15 Jahren betitelt, das für Samstag, 11. September, 10 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Big House an der Museumstraße 4a angesetzt ist. In diesem Kurs liegt der Fokus auf dem Thema mediale Gewalt, die für Jugendliche im Internet lauert und vor allem im Zusammenhang mit Handys oft unterschätzt wird. Es werden die Begriffe „Cybermobbing“ und „Cybergrooming“ sowie die Gefahren des Handys beleuchtet, ein Verhaltenskodex für den Umgang mit Social Media Plattformen erarbeitet und viele praktische Übungen zum Thema Selbstbehauptung angeboten. Der Kurs kostet 20 Euro, Mittagessen inklusive.

Für Eltern gibt es am Montag, 13. September, von 18.30 bis 20 Uhr eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema „Cyber-Mobbing, Cybergrooming, Sexting“ im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a. Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung per E-Mail erforderlich. In der Veranstaltung sollen Eltern über aktuelle Gefahren in der Online-Welt aufgeklärt werden, für Folgen des Medienhandelns sensibilisiert sowie Lösungsstrategien und Hilfsangebote aufgezeigt werden. Denn wie Gewaltpräventionspädagoge und Polizist Marco Wohlgemuth erklärt, werden Konflikte immer häufiger in den sozialen Netzwerken ausgetragen. Sie besitzen ein enormes Schädigungspotential für die Betroffenen. Durch digitale Kommunikationsmöglichkeiten wächst die Gefahr, Opfer von Cybergrooming – dem gezielten Ansprechen von Personen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte – zu werden.

„Fit for School!“ ist ein Selbstverteidigungstraining für Grundschüler der vierten bis sechsten Klassenstufe. Er soll Kindern den Übergang und den Start von der Grundschule in die weiterführende Schule erleichtern. Anhand von Übungen und Rollenspielen stärkt Experte Marco Wohlgemuth deren Selbstbewusstsein, zeigt wie man auf mögliche Gefahrensituationen reagieren und diese rechtzeitig erkennen kann. Der Kurs findet statt am Samstag, 13. November, 10 bis 16 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule Feldkirchen, Schillerstraße 41. Die Teilnahme kostet 20 Euro, Mittagessen inklusive.

Anmeldung und weitere Infos beim Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Fachstelle Jugendschutz, Tanja Buchmann, Heddesdorfer Straße 33, Telefon 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de.