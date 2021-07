Veröffentlicht am 9. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sommerschule 2021: Kreis sucht Freiwillige als Lehrkräfte

Auch in diesem Jahr initiiert das Land Rheinland Pfalz in den letzten beiden Sommerferienwochen das kostenlose Angebot der Sommerschule für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 9. Vor allem vor dem Hintergrund, dass pandemiebedingt vielleicht Einiges zu kurz gekommen ist, können Schülerinnen und Schüler in der Sommerschule ihre Kenntnisse, schwerpunktmäßig in den Fächern Mathematik und Deutsch, in Kleingruppen von maximal zehn Personen vertiefen und auffrischen.

Gesucht werden derzeit noch qualifizierte Tutoren und Tutorinnen, die sich vom 16. bis 27. August in der Zeit von 9 bis 12 Uhr als Kursleitungen einbringen möchten. Im Fokus stehen Referendare und Lehramtsanwärterinnen, Studierende, Abiturientinnen und pensionierte Pädagogen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums erhalten die Ehrenamtlichen für den zweiwöchigen Einsatz in den Sommerferien eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Lehramtsstudierende können sich den Einsatz als Praktikum anerkennen lassen.

Interessierte können sich um die Mitarbeit in der Sommerschule bewerben. Die Registrierung kann online bis zum 15. Juli in der Rubrik „Freiwillige für Ferienkurse“ unter www.bm.rlp.de/de/bildung/sommerschule/anmeldung erfolgen. Für Rückfragen stehen entweder das Bildungsministerium (Tel.: 06131-165200) oder Melanie Henn von der Kreisverwaltung Altenkirchen (Tel.: 02681-812212) zur Verfügung. Über Anmeldemöglichkeiten zur Sommerschule für Schülerinnen und Schüler gibt es in Kürze nähere Informationen.

Foto: Der Unterricht in der Sommerschule erfolgt durch Ehrenamtler wie (von links) Melina Luchs, Kerstin Bay und Niklas Etzbach, die im letzten Jahr bei der Sommerschule mitgewirkt haben. Julian Schröder vom Schulreferat und der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus besuchten damals zum Auftakt die einzelnen Standorte der Sommerschule an den weiterführenden Schulen. (Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen)