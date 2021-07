Veröffentlicht am 9. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Karriereschritt für Beamte der Stadtverwaltung – Ernennungen und Beförderungen in feierlicher Atmosphäre

Fünfzehn Ernennungen vollzog Oberbürgermeister Jan Einig: Fünf neue Gesichter gibt es nun in der Stadtverwaltung Neuwied; Zehn altbekannte Kolleginnen und Kollegen klettern einen Schritt auf der Karriereleiter empor. Der Kreuzgang der historischen Abtei Rommersdorf bot der Zeremonie eine würdige Kulisse und ermöglichte zugleich die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.

„Ich freue mich, dass Sie sich für uns entschieden haben“, bedankte sich Jan Einig bei den neuen Kolleginnen und Kollegen. Eine besondere Freude sei es ihm, erklärte der Oberbürgermeister, an diesem Tag auch gleich mehrere Beförderungen vornehmen zu dürfen. Den Neulingen riet er: „Bringen Sie sich ein, wir freuen uns auf Sie! In einigen Jahren könnten dann auch für Sie Beförderungen möglich sein.“ Er machte bei dieser Gelegenheit deutlich, dass die Stadtverwaltung einen großen Personalbedarf hat und stets auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Daher sind auch schon jetzt die Ausbildungsplätze für das Jahr 2022 ausgeschrieben. Nähere Informationen dazu gibt es auf der städtischen Homepage unter www.neuwied.de/jobs.html.

Begleitet werden die Auszubildenden und dual Studierenden von Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen, die ihren jungen Kolleginnen und Kollegen stets mit Rat und Tat zur Seite steht. „Genießen Sie die Zeit“, ermunterte Personalratsvorsitzender Jörg Hergott die Beamtenanwärter, persönlich seien ihm die Monate an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen in schöner Erinnerung geblieben.

Foto 04: Das Ziel der Verbeamtung auf Lebenszeit haben Michael Elvert, Nico Laux und Jaline Susemihl bereits erreicht. Beamte auf Probe sind seit der Zeremonie Aaron Brathuhn, Lucas Schloemer und Ersin Bauer. Die Beamtenanwärter Kevin Buchinger, Moritz Hof, Dana Schüler, Dimitri Urban und Christin Wolf-Vierkötter stehen bis zum erfolgreichen Abschluss ihres Vorbereitungsdienstes im Beamtenverhältnis auf Widerruf. Tina Grabowski ist nun Stadtoberinspektorin, Daniel Linnig Stadtoberinspektor, Anja Piquardt Sozialamtsrätin und Joline Siebke wurde zur Stadthauptsekretärin ernannt. Es gratulierten Oberbürgermeister Jan Einig, Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen, Personalratsvorsitzender Jörg Hergott und Bürgermeister Peter Jung.