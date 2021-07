Veröffentlicht am 9. Juli 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Gefährliches Rangieren auf der Landesstraße 255 – Folge Verkehrsunfall mit Personenschaden

Donnerstagvormittag, 08. Juli 201, ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 255 zwischen Niederhoppen und Wiedmühle, bei dem ein Motorradfahrer im mittleren Alter verletzt wurde. Ein ebenfalls im mittleren Alter befindlicher LKW-Fahrer beabsichtigte in Oberhoppen von der L 255 rückwärts in eine Nebenstraße zu rangieren. Beim Rangieren befand sich der LKW ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve vollständig auf der Gegenfahrbahn. Der aus Richtung Wiedmühle kommende Motorradfahrer musste nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund der erlittenen Verletzungen des Motorradfahrers durch das gefährliche Rangieren wird nun strafrechtlich gegen den LKW-Fahrer ermittelt. Quelle: Polizei