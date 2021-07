Veröffentlicht am 9. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ab dem 26. Juli kann man wieder online auf die „Heldenreise“ gehen.

Das beliebte E-Learning „Die Heldenreise. Neue Wege erkunden. Wandeln und wachsen“ von Elke Willems wird ab dem 26. Juli in neuer und überarbeiteter Form wieder vom Haus Felsenkeller angeboten. In diesem Onlinekurs können sich die Teilnehmenden unter Anleitung der Referentin auf ihre ganz persönliche Heldenreise begeben.

Mit Hilfe von Textimpulsen, Musik, Videos, praktischen Achtsamkeitsübungen und angeleiteten Selbstbetrachtungen, soll „der Weg des Helden“ bestritten werden. Dieser ist eine der ältesten Techniken der Welt, um sich in unklaren Zeiten neue Perspektiven zu verschaffen. Gemeinsam mit der Referentin arbeitet jeder für sich und in der Gruppe an einer Klärung von individuellen Zielen, Möglichkeiten und Ideen, wo die eigene Zukunft hinführen soll. In den vier Wochen Kurslaufzeit werden die vier Phasen der Heldenreise durchlaufen. Während dieser Zeit finden vier gemeinsame Onlinetermine mit der Referentin und ein gemeinsamer Abschlusstermin mit der Gruppe und der Referentin statt. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.