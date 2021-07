Veröffentlicht am 8. Juli 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Max Schrubbel wünscht schöne Sommerferien – Infos zur Zahngesundheit für künftige Erstklässler

Seit über einem Jahr kann das Präventionsprogramm der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) in Rheinland-Pfalz pandemiebedingt nicht wie üblich in den Kindertagesstätten (Kitas) stattfinden. Damit die Botschaften rund um die Zahngesundheit trotzdem bei den Kindern und deren Eltern ankommen, geht auch Max Schrubbel, das Maskottchen der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege, neue Wege: Zum Abschluss der Kindergartenzeit wünscht Max Schrubbel allen zukünftigen Schulkindern schöne Sommerferien. Im bunt bedruckten Umschlag erhalten die Kinder eine Zahnbürste, ein Malblatt und ein kleines Geschenk, für die Eltern gibt es eine Karte mit fachlichem Inhalt für die Beantwortung der Frage: „Wie bleiben die Zähne Ihres Kindes gesund?“

Bis ins Schulalter hinein, so die LAGZ, sollten die Eltern die Zähne ihres Kindes besonders vor dem Schlafengehen von allen Seiten gründlich reinigen. Die feinmotorische Entwicklung der Kinder sei erst mit dem Erlernen der Schreibschrift so weit, dass sie ihre Zähne allein sauber putzen können. Im Prophylaxeunterricht in der Grundschule können die Kinder weitere Kompetenzen erwerben, um später selbstverantwortlich für die Gesunderhaltung ihrer Zähne zu sorgen.

Mittlerweile haben alle Kindertagesstätten im Kreis durch die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege die entsprechenden Materialien erhalten. Die Verteilung erfolgt zur Verabschiedung der künftigen Erstklässler in den Kitas.

Seit über 35 Jahren entwickelt die LAGZ gemeinsam mit 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften zahnmedizinische Präventionsprogramme für Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen. Die LAGZ Rheinland-Pfalz ist eine Kooperation der zahnärztlichen Organisationen, der gesetzlichen Krankenkassen sowie des Landkreistages in enger Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz.

Foto 04: Max Schrubbel, das Maskottchen der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz, muss in Pandemiezeiten neue Wege gehen. (Foto: LAGZ)