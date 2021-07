Veröffentlicht am 8. Juli 2021 von wwa

OBERBIEBER – Freiluft-Konzert: Italienischer Abend im Freibad am Aubach

Im Familienbad im idyllischen Aubachtal im Neuwieder Stadtteil Oberbieber, das aktuell in einen großen Biergarten verwandelt ist, startet am Samstag, 17. Juli, um 18 Uhr das erste von drei Konzerten: Ein „Italienischer Abend mit Rocco und Francesco“.

Das Duo „Rocco und Francesco“ musizierte zusammen 1996 bis 2008 auf großen Bühnen in verschiedenen Ländern mit der italienischen Rockband „Rocco & Band“. Der Koch Rocco wurde 2004 bundesweit zu Kochshows bei Pro7, SWR und RTL eingeladen. Francesco wurde von Brian May (Queen) für das Musical „We will Rock you“ in Köln angefragt und spielte dort mehrere Jahre mehrfach gemeinsam mit Brian May auf der Bühne und arbeitete auch für ihn an verschiedenen Projekten. Nebenbei gründete er eine neue Band, die „Zentury XX “, mit großem Erfolg und über 70 Konzerten im Jahr.

Die südländische Musik liegt den beiden im Blut, denn „Francesco“ ist in Spanien geboren und lernte dort das Gitarrenspielen. Das Programm, das die beiden zusammengestellt haben, ist eine Mischung aus überwiegend italienischer Musik, aber auch spanisch, mal rockig, mal zum Träumen. Zu den Konzerten wird jeweils ein passendes Essen – hier Borgnese- oder Gemüselasagne – zum Preis von 9 Euro gereicht. Dies muss vier Tage vor der Veranstaltung vorbestellt und am Abend bezahlt werden. Nummerierte Konzertkarten können während der Öffnungszeiten an der Freibadkasse Oberbieber für 12 Euro erworben werden. Kartenbestellung für den italienischen Abend mit Angabe des gewünschten Tisches per E-Mail: kartenbestellung-17-Juli-2021@freibad-oberbieber.de.