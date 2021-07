Veröffentlicht am 8. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Personelle Veränderungen in der SPD-Stadtratsfraktion: Janick Helmut Schmitz neuer Geschäftsführer

Mit Wirkung zum ersten Juli hat Janick Helmut Schmitz die Geschäftsführung der SPD-Stadtratsfraktion übernommen und folgt damit auf Petra Grabis. Petra Grabis, die sechs Jahre die Funktion der Geschäftsführerin ausgeübt hat, möchte sich nun verstärkt anderen Aufgaben widmen. Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz bedankte sich bei ihr für die hervorragende und stets sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedauerte den Schritt. Grabis wird weiterhin der SPD-Fraktion angehören und in den bisherigen Ausschüssen auch ihre Funktionen wahrnehmen. „Sie steht uns auch weiter mit Rat und Tat für unsere politische Arbeit zur Verfügung. Das macht den Übergang für uns deutlich leichter und das freut mich sehr“, erklärte Lefkowitz.

Die SPD-Stadtratsfraktion wählte auf Vorschlag des Fraktionsvorstandes in der jüngsten Sitzung Janick Helmut Schmitz zum neuen Geschäftsführer. Der 27-jährige Heimbach-Weiser ist seit 2019 Mitglied im Stadtrat Neuwied und gehörte bislang dem Fraktionsvorstand an. Auf die neue Aufgabe blickt er positiv und ist froh über die Unterstützung der Fraktionskolleginnen und -kollegen: „Ich freue mich, dass ich für die SPD-Stadtratsfraktion fortan in der Funktion des Geschäftsführers tätig sein darf. Die neuen Arbeitsbereiche und Aufgaben sind für mich spannend zu gestalten – die Geschäfte der Fraktion werde ich nach innen und außen bestmöglich vertreten. Ich danke unseren Genossinnen und Genossen für das Vertrauen und ebenso meiner Kollegin Petra Grabis für ihre bisherige Arbeit“, so Schmitz, der nun motiviert ans neue Werk geht, wie er weiter wissen lässt.

„Auch mit Janick Helmut Schmitz habe ich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut zusammengearbeitet, sodass ich mich sehr darüber freue, dass wir mit ihm einen kompetenten Nachfolger gefunden haben“, erklärte Sven Lefkowitz abschließend.

Foto 16: (v.l.): Auf der Sitzung der SPD-Stadtratsfraktion bedankte sich Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz bei Petra Grabis für ihr jahrelanges Engagement und gratulierte Janick Helmut Schmitz zur Wahl des Fraktionsgeschäftsführers.