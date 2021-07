Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

LINZ – gescheiterter Betrugsversuch in Linz

Eine Frau aus Linz erschien am Montagnachmittag, 05. Juli 2021, bei der Polizei in Linz und schilderte einen versuchten Betrug zu ihrem Nachteil. Sie wurde per Fax informiert, dass sie angeblich von einem ihr unbekannten nahen Verwandten 10 Millionen USD geerbt habe. Dies kam ihr eigenartig vor und sie witterte einen Betrug. Zu Recht! Einhergehend mit dieser Art von „freudigen Mitteilungen“, werden erfahrungsgemäß Gebühren zur Bearbeitung dieser Fälle eingefordert. Das angebliche Erbe gelangt natürlich nie zur Auszahlung. Die Frau reagierte genau richtig und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an.

Die Polizei rät: Seien Sie vorsichtig! Die Kreativität der Betrüger ist enorm. Es werden verschiedenste Lebenssachverhalte geschildert, die eines gemeinsam haben. Es geht darum, betrügerisch an das Geld anderer Menschen zu kommen. Quelle: Polizei