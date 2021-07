Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

UNKEL – Einbruchdiebstahl in Kindergarten – geringe Beute aber großer Schaden

In der Nacht von Sonntag, 04. Juli 2021 auf Montag, 05. Juli 2021 kam es in Unkel, in der Scheurener Straße zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens entdeckte am Montag, dass Unbefugte in Büroräume eingedrungen waren und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass derzeit unbekannte Täter an mehreren Stellen versuchten, in das Gebäude einzudringen. Schließlich gelang dies, wobei sie bis dahin einen immensen Schaden verursachten. Dieser lag ein Vielfaches über der dann erlangten Beute, einem geringen Bargeldbetrag. Aufgrund der Spurenlage und des damit zu rekonstruierenden Tatablaufes, ist zu vermuten, dass die Täter eine geraume Zeit am und im Tatobjekt verbrachten.

Sollte es Zeugen geben, denen in Tatortnähe etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, möglicherweise auch Dinge. denen man zunächst nicht viel Bedeutung gibt, bittet die Polizei um Mitteilung an die Polizeiinspektion Linz. Hinweise bitte telefonisch unter 02644-9430, oder via Email an die pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei