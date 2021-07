Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuweid-Segendorf – zwei Personen verletzt

Montagnachmittag, 05. Juli 2021, gegen 17:17 Uhr ereignete sich im Neuwieder Stadtteil Segendorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 18jährige Fahranfängerin befuhr die Nodhausener Straße in Richtung Niederbieber als sie beabsichtigte nach links in die Dorfstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug einer 26jährigen Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vorsorglich in Neuwieder Krankenhäuser gebracht. Quelle: Polizei