Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

POLIZEI – Aktionsmonat Motorradsicherheit – Polizeipräsidium kündigt Kontrollen an

Im Monat Juli steht bei der Polizei in Rheinland-Pfalz die Motorradsicherheit im Fokus. Am kommenden Sonntag müssen Biker im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz mit zahlreichen Kontrollen rechnen. Dabei geht es um die Verkehrssicherheit beim Motorradfahren. Wenngleich die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwerverletzten Menschen im vergangenen Jahr erneut gesunken ist, verunglücken noch immer zu viele beim Motorradfahren. Der Anteil der tödlich verunglückten Motorradfahrenden an allen im Straßenverkehr Getöteten betrug in Rheinland-Pfalz 2020 rund 25 Prozent.

Im 1. Quartal 2021 ist sowohl die Zahl der Verkehrsunfälle unter Motorradbeteiligung als auch die Zahl verunglückter Motorradfahrender gestiegen. Rund 70 Prozent mehr Schwerverletzte waren von Januar bis März 2021 zum Vorjahresvergleichszeitraum in Rheinland-Pfalz festzustellen. Bei der aktuell schönen Wetterlage nehmen die Motorradunfälle mit Personenschaden wieder deutlich zu. Es ist anzunehmen, dass sich diese Situation bis in den Herbst nicht deutlich verändern wird.

Aktuell ereigneten sich in der Westpfalz bereits fünf Motorradunfälle mit Todesfolge. Gerade beim Motorradfahren ist das Risiko, zu verunfallen und sich schwer zu verletzten um ein Vielfaches höher als bei anderen Verkehrsarten. Gründe hierfür sind unter anderem, dass Motorradfahrenden im Falle eines Aufpralls die Schutzzone fehlt. Der Polizei ist es wichtig, dass jeder sicher wieder zu Hause ankommen. Der Appell richtet sich dabei an alle Verkehrsteilnehmenden, vorsichtig und in gegenseitiger Rücksichtnahme am Straßenverkehr teilzunehmen.

Das bedeutet auch: Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, unvermeidbar behindert oder beispielsweise durch Lärm belästigt wird. Denn was für den einen Fahrspaß mit dem Motorrad bedeutet, kann für andere zu laut sein und als Beeinträchtigungen in der Lebensqualität empfunden werden. Das Polizeipräsidium Westpfalz begegnet diesen Herausforderungen mit gezielten Aktionen rund ums Motorradfahren. Im Fokus der Aktionen steht dabei die Motorradsicherheit. Denn Ziel ist es in erster Linie in Richtung eines verkehrssicheren Verhaltens zu sensibilisieren. Begleitet werden die Aktionen daher mit Fahr- und Verhaltenstipps rund ums sichere Motorradfahren, die die Polizei in Gesprächen vor Ort transportiert. Wer sich allerdings nicht an die Regeln hält, muss mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Ein Augenmerk legt die Polizei in diesem Zusammenhang auch auf Maschinen, die zu laut sind. |elz – Quelle und Foto: Polizei