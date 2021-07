Veröffentlicht am 6. Juli 2021 von wwa

NEUWIED – Aufbruch eines Firmenbusses in Neuwied, An der Liebfrauenkirche

Im Zeitraum von Freitag, 02. Juli, 15:00 Uhr, bis Montag, 05. Juli 2021, 05:20 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Firmenbus in der Straße An der Liebfrauenkirche Ecke Wilhelm-Schweizer-Straße in Neuwied. Bei dem Firmenbus, ein weißer Ford Transit, wurde die Heckfensterscheibe eingeschlagen und diverse Maschinenwerkzeuge entwendet.

Zeugen des Vorfalls, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied, Tel: 02631 / 878 0, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei