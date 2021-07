Veröffentlicht am 8. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN-NEUWIED – Diedenhofen: Aufruf zum Mitgestalten

Die Bundestagswahl im September rückt immer näher und der Wahlkampf nimmt an Fahrt auf. Zum Kampagnenstart möchte der SPD-Bundestagskandidat Martin Diedenhofen die Menschen zum Mitgestalten aufrufen. Unter dieser Maßgabe steht auch die nun ausgespielte Plakatkampagne an einigen Orten im Wahlkreis. Ziel ist es, noch stärker in den Austausch und das Gespräch mit den Leuten zu kommen. Denn Diedenhofen versteht Politik als ein Miteinander auf Augenhöhe. Dieses Verständnis soll auch seinen Wahlkampf bis zur Bundestagswahl leiten: „Ich stehe für eine Politik, die ich zusammen mit den Menschen gestalten möchte. Für mich steht immer eines an erster Stelle: Mit den Menschen zu sprechen. Abgeordnete sollten mehr zuhören, anstatt zu meinen, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. Ich bin überzeugt, dass es eine neue Perspektive und einen neuen Stil in der Politik braucht.“

Diedenhofen, der in einen breiten Dialog mit den Menschen in seinem Wahlkreis treten möchte, muntert die Menschen zur Kontaktaufnahme auf: „Ich möchte wissen, was Sie bewegt und freue mich auf den Austausch!“ Sowohl über die sozialen Medien als auch über das Kontaktformular auf der Website www.martin-diedenhofen.com können Ideen, Anregungen und Kritik eingebracht werden.