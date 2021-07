Veröffentlicht am 7. Juli 2021 von wwa

WESTERWALD – Innovative MINT-Angebote für Frauen und Schülerinnen in den Landkreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen – Unter dem Dach der Wir Westerwälder unterstützen die Wirtschaftsförderungen der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald die Projekte #MINTschnuppern und #MINT-Mentoring

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. MINT- Studiengänge an Hochschulen sind immer noch nicht attraktiv genug für Frauen und Projekte, die den Anteil von Frauen in MINT-Fächern steigern sollen, erreichen ihre Adressatinnen nur bedingt. Die Hochschule Koblenz hat deswegen in Kooperation mit dem Ada-Lovelace-Projekt (ALP), dem Landkreis Neuwied (MINT-Region Neuwied), dem Bildungsbüro Neuwied sowie der Agentur für Arbeit Neuwied zwei innovative Bildungsangebote #MINTschnuppern und #MINT-Mentoring entwickelt. „Das Thema MINT ist für unsere Regionen ein sehr wichtiges Thema, denn der Bedarf an Auszubildenden und Fachkräften in MINT-bezogenen Berufen ist groß. Deshalb freue ich mich auch, dass diese Projekte über die Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwald ausgerollt werden“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach. Unterstützt werden diese Projekte durch den Kreis Altenkirchen und den Westerwaldkreis, sowie den Wirtschaftsförderungen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwald unter dem Dach der Wir Westerwälder.

„Frauen sind in MINT-Berufen nach wie vor unterrepräsentiert. Gründe dafür sind weiterhin unter anderem hartnäckige Rollenbilder, die jungen Frauen suggerieren, dass ihre Stärken vor allem im sozialen oder im Dienstleistungsbereich liegen. Deshalb entscheiden sich auch viele für solche Berufe. Daher gilt es weiterhin, Geschlechterklischees im Rahmen der Schulausbildung und der Berufsorientierung zu hinterfragen und zu überwinden“, erläutert Landrat Achim Schwickert.

Die Berufsfelder rund um MINT bieten für Schülerinnen und Frauen ein vielseitiges Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten. Auch Landrat Dr. Peter Enders freut sich: „Projekte wie #MINT-Mentoring und #MINTschnuppern tragen dazu bei, Schülerinnen und Frauen selbstbewusst und stark zu machen und ihren Blick für ihr Talent und ihre Chancen im MINT-Bereich zu schärfen. Denn eine MINT-Karriere ist vielseitig, abwechslungsreich und eröffnet vielfältige Möglichkeiten.“

#MINTschnuppern für Oberstufenschülerinnen:

Das kostenfreie Probestudium richtet sich an Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich für naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen interessieren und einen Einblick in die MINT-Studiengänge gewinnen möchten. Zu diversen MINT-Schwerpunktthemen lädt die Hochschule Koblenz die Schülerinnen ein, an echten Vorlesungen im laufenden Studienbetrieb, an Übungen und an Praktika teilzunehmen. Schülerinnen kommen in Kontakt mit Professoren und Professorinnen, können sich mit Studierenden austauschen und erfahren, wie praxisnah die Lehre an der Hochschule Koblenz ist. #MINTschnuppern findet nach Absprache statt.

#MINT-Mentoring für Frauen mit Berufsabschluss und ohne Abitur:

Das kostenfreie Probestudium an der Hochschule Koblenz richtet sich an MINT-interessierte Frauen ohne Abitur und mit Berufsabschluss. Studentinnen der MINT-Fächer und Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekt begleiten die studieninteressierten Frauen, berichten über ihren eigenen Werdegang und beantworten Fragen rund ums Studium. Die Möglichkeit der Teilnahme an online- Vorlesungen der Bachelor-Studiengänge im laufenden Studienbetrieb besteht. In Workshops und Präsentationen können Einblicke in den Studienalltag gewonnen werden. Das Programm findet parallel neben dem Berufsalltag und an Wochenenden statt.

Mehr Informationen und Anmeldung der Projekte unter: www.hs-koblenz.de/alp. Anmeldeschluss beider Projekte: 15. August 2021. Angebotsdauer beider Projekte: 15. September bis 15. Dezember 2021

Ansprechpartnerin seitens der Hochschule Koblenz: Dipl.-Ing. (FH) Ilona von Oppeln. Hochschule Koblenz/University of Applied Sciences. RheinMoselCampus/WesterWaldCampus, Konrad-Zuse-Straße 1. 56075 Koblenz. Tel.: 0049-261-9528560

Das Rheinland-Pfälzische Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.

Ansprechpartnerin seitens der Wir Westerwälder: Wir Westerwälder. Sandra Köster. Königsberger Straße 40. 56269 Dierdorf. Tel.:02689 / 959 29 -40, Fax.: 02689 / 959 29 -49, E-Mail: info@wir-westerwaelder.de

Foto 11: Die Vorständin der Initiative Wir Westerwälder präsentiert mit den drei Landräten Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Achim Schwickert (Westerwaldkreis) und Dr. Peter Enders (Altenkirchen) im Stöffel-Park in Enspel die Projekte #MINTschnuppern und #MINT-Mentoring.