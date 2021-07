Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

WISSEN – Erstkommunion in Wissen

In der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ zu Wissen hatten 23 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, ihren großen Tag, nämlich die Feier ihrer Ersten Heiligen Kommunion. Natürlich musste alles unter erschwerten Bedingungen vonstatten gehen, dem Ablauf des festlichen Gottesdienstes tat dies aber keinen Abbruch.

Anschließend begaben sich die Hauptpersonen in der Begleitung von Pfarrer Martin Kürten und Diakon Thomas Eiden in einer kleinen Prozession zum Kirchplatz. Dort gratulierte man den acht Mädchen und 15 Jungen zum erstmaligen Empfang des Heiligen Brots. Jetzt gab es kein Halten mehr und die Kinder begaben sich in die Obhut ihrer Familien. (bt) Fotos: Bernhard Theis