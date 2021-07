Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfall in Ransbach-Baumbach – zwei Personen verletzt Sonntagvormittag, 04. Juli 2021, kam es in Ransbach-Baumbach in der Rheinstraße an der Einmündung zur Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Mittelstraße in die Rheinstraße einbiegen, missachtete aber die Vorfahrt eines 52jährigen Fahrzeugführers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei