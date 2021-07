Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

STAHLHOFEN am WIESENSEE – Fund eines Kinderrades

Samstagvormittag, 03. Juli 2021, gegen 10:50 Uhr, wurde am Wiesensee ein Kinder-Laufrad gefunden. Das Laufrad lag in einem Gebüsch nähe des DLRG-Hauses. Es handelt sich um ein Rad der Firma Puky in den Farben rot und gelb. Das Laufrad wurde ohne Sattel aufgefunden. Das Rad wurde sichergestellt und bei der Polizei Westerburg abgestellt. Der Besitzer kann sich mit Eigentumsnachweis an die Polizei Westerburg wenden. Quelle: Polizei