Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 414 – eine Person schwer verletzt

Samstagmittag, 03. Juli 2021, gegen 12.30 Uhr befuhr ein 54jähriger Mann in Begleitung seiner sechsjährigen Tochter mit seinem PKW die B 414 in Altenkirchen in Fahrtrichtung Hachenburg. Aufgrund plötzlich auftretender Kreislaufprobleme verlor er kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer-, seine Tochter leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 7.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei