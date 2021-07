Veröffentlicht am 5. Juli 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Brand von Unrat am Güterbahnhof in Bad Hönningen

Samstagnachmittag, 03. Juli 2021, gegen 16:20 Uhr, wurden die Feuerwehr Bad Hönningen sowie die Polizei Linz zu einem Brand am Güterbahnhof in Bad Hönningen alarmiert. Die eintreffenden Kräfte stellten einen kleinen Brand von Unrat und Laub in einem Treppenabgang des alten Güterbahnhofs fest. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden, sodass es zu keinem Schaden kam. Quelle: Polizei